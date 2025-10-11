Gleyber Torres pasará por el quirófano y tendrá este tiempo estimado de reposo

Suscríbete a nuestros canales

Luego de un intenso y reñido Juego 5 entre Marineros de Seattle y Tigres de Detroit por la Serie Divisional, Gleyber Torres y sus compañeros se despidieron de la temporada 2025 de la MLB, esto tras caer por 3 a 2 luego de 15 innings.

Y es que poco después de la eliminación, el pelotero venezolano anunció que se someterá a una operación para reparar una hernia en el costado derecho. Cabe mencionar que dicho problema le provocó un dolor considerable durante gran parte de la segunda mitad de la campaña.

Gleyber y su largo periodo de rehabilitación

Más allá de las molestias que le causó dicha lesión, Gleyber Torres decidió posponer la cirugía para que su tiempo de inactividad coincidiera con la temporada baja. Recordemos que el conjunto de Detroit lo firmó con un contrato de un año, y en caso de que no le extiendan la oferta se convertirá en agente libre cinco días después del último juego de la Serie Mundial.

“No fue verdaderamente bueno. Desde el comienzo de la segunda mitad, tenía mucho dolor. Los entrenadores y el cuerpo médico hicieron un muy buen trabajo para mantenerme en juego. No se trata de los números, se trata de jugar todos los días, y hacemos lo que sea necesario en el momento para seguir jugando cada día", confesó el caraqueño poco después del encuentro en el T-Mobile Park durante la noche del viernes.

El período de recuperación habitual tras una cirugía en la zona abdominal es de, aproximadamente, dos meses de reposo y rehabilitación. Además, se espera que la operación no interfiera con el inicio de los entrenamientos primaverales, esto en caso de que se mantenga con los Tigres.

Gleyber Torres fue uno de los líderes ofensivos de Detroit en la primera mitad. Sin embargo, este inconveniente terminó afectando enormemente en su rendimiento al bate luego del All Star Game.

Números de Gleyber Torres en la primera mitad (84 juegos)

.281/.387/.425, nueve jonrones, 16 dobles, 45 impulsadas, 46 ponches

Números de Gleyber Torres en la segunda mitad (61 juegos)

.223/.320/.339, siete jonrones, seis dobles, 29 impulsadas, 55 ponches

Números de Gleyber Torres en la Postemporada (ocho juegos)