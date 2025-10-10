Por esta razón Maikel García debe ser el tercera base de Venezuela en el Clásico Mundial

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025 de las Grandes Ligas ha dejado una gran cantidad de sucesos que son dignos de analizar, especialmente si tenemos en cuenta que en marzo de 2026 se jugará el Clásico Mundial de Beisbol, un torneo que tiene una importancia gigantesca para el beisbol venezolano, especialmente luego del papel realizado en 2023.

Para nadie es un secreto que, de cara a esta nueva edición de la máxima cita internacional que tiene el beisbol, Venezuela cuenta con una gran cantidad de peloteros del más alto nivel, lo que dispara las esperanzas de soñar con el título. De hecho, el nivel es tan alto, que existe un gran debate en torno a una posición clave para el equipo nacional: la tercera base.

De cara a cubrir esta demarcación dentro del diamante, existen dos grandes candidatos: Maikel García y Eugenio Suárez, quienes además tienen argumentos para ser los dos jugadores con más posibilidades de llevarse el Premio Luis Aparicio. Sin embargo, si analizamos pros y contras, el oriundo de La Sabana parece ser quien más puntos a favor posee para quedarse con el puesto.

Maikel García, el tercera base del Clásico

Para empezar, hay que decir que la temporada de Eugenio Suárez fue magnífica. El criollo igualó la marca de más cuadrangulares para un venezolano en una misma campaña, con 49 estacazos, récord que además estaba en sus propias manos. Sin embargo, Maikel García pica adelante en esta "lucha" amistosa y hasta agradable.

A nivel ofensivo, la temporada de Maikel García fue excelente. El antesalista de los Reales de Kansas City dejó promedios sólidos de .286/.351/.449/.800, además de acumular 16 cuadrangulares, 74 carreras impulsadas, 170 hits y 23 bases robadas.

Además, lo que más le da galones al jugador nacido en La Guaira para quedarse con el puesto es su fantástico desempeño defensivo. García fue el tercera base de la Liga Americana con más carreras salvadas a la defensiva (13), outs por encima del promedio (18) y valor de fildeo (14), por lo que es el candidato número uno a ganar el Guante de Oro.

Con tanta solvencia en una posición que es crítica defensivamente hablando, y con su buen rendimiento con el madero, Maikel García luce sin duda como la opción ideal para ser el tercera base criollo en el Clásico Mundial.

¿Y Eugenio Suárez?

Contrario a lo que mucha gente cree, la presencia de Maikel García en el lineup de Venezuela como tercera base no tiene que significar necesariamente la salida de Eugenio Suárez de la alineación.

"Geno" viene de conectar 49 vuelacercas e impulsar 118 carreras en la ronda regular con Arizona y Seattle. Además, dejó promedios de .228/.298/.526/.824. Con esos números, perfectamente debe ser el candidato principal a ser el bateador designado de Venezuela.

En definitiva, Eugenio Suárez y Maikel García pueden y deben convivir en un mismo lineup.