Cardenales de Lara recibió incorporaciones de Grandes Ligas en su pretemporada (+Detalles)

Los Cardenales de Lara no bajan el ritmo y dejan claro que van con todo por el bicampeonato en la LVBP. El conjunto larense sigue reforzando su plantel con piezas de peso, mientras su gerente deportivo, José Yépez, se reportó el pasado jueves 9 de octubre al estadio Antonio Herrera Gutiérrez para acompañar el inicio de la pretemporada.

Yépez, quien cumple su novena campaña al frente de la gerencia deportiva, busca ampliar su legado con una nueva clasificación a la postemporada y, por qué no, sumar su cuarto título con la organización. A su vez, se sumó al trabajo Juan Beltrán, integrante del equipo de analítica del club.

Nuevas incorporaciones en el "Nido de Barquisimeto"

El campeón vigente de la LVBP presentó tres caras nuevas: los lanzadores Máximo Castillo y Yofrec Díaz, junto al infielder Juan Yépez. Castillo, líder en victorias de la pasada temporada (6-2, efectividad de 3.51), regresa a Barquisimeto para disputar su sexta campaña con los pájaros rojos.

Por su parte, Juan Yépez, con experiencia en las Grandes Ligas, vuelve al béisbol venezolano tras su paso por los Tiburones de La Guaira en la zafra 2022-2023. Con estos nombres, los Cardenales de Lara fortalecen un róster que promete seguir dando de qué hablar en la próxima temporada del beisbil venezolano.