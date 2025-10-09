Cardenales de Lara refuerza su outfield con la llegada de un grandesligas

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025/26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional está a la vuelta de la esquina, y los Cardenales de Lara lo saben a la perfección. El actual campeón de nuestra pelota tiene un roster verdaderamente sólido, y sin duda desde ya están entre los favoritos a llegar lejos en la zafra.

Si por algo se han caracterizado los crepusculares históricamente, es por poseer una profundidad realmente buena año tras año, lo que les ha permitido ser el equipo más regular de la última década. Por su puesto, este año no va a ser la excepción, y este miércoles 8 de octubre dieron muestra de ello, al recibir tres importantes incorporaciones, entre las que se incluye la llegada de un grandesligas que será de mucha utilidad para el manager César Izturis.

Everson Pereira llega a Barquisimeto

Este 8 de octubre, los Cardenales de Lara sumaron tres piezas de muchísima importancia para el equipo, y una de ellas llamó especialmente la atención: Everson Pereira. El jardinero venezolano, surgido de las granjas de los Yankees de Nueva York, viene de ver acción en Las Mayores con los Rays de Tampa Bay, equipo al que fue cambiado en julio. Ahora, le tocará estrenarse en la LVBP, en donde está llamado a ser importante en la estructura crepuscular.

Además, los infielders Eduardo García y Yonny Hernández también se sumaron a los entrenamientos de Lara. García, de 22 años, fue una sensación absoluta la temporada anterior, al convertirse en una pieza muy importante por su guante, y también por ser sumamente oportuno en la caja de bateo.

Por su parte, Yonny Hernández ya es una cara más que conocida para el fanático venezolano. El toletero con experiencia en MLB también fue parte de Cardenales en la temporada pasada, y recientemente viene de ver acción con los Mets en Ligas Menores, logrando batear para .325 en 314 turnos tomados en Triple A.