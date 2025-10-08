Víctor Gárate: "Tigres hará un excelente papel esta temporada" (+Declaraciones)

Suscríbete a nuestros canales

Dentro de una semana exactamente comenzarán las emociones de la LVBP en su temporada 2025-2026. Ese encuentro inaugural lo protagonizarán Tigres de Aragua y Cardenales de Lara, dos conjuntos que se han armado con piezas interesantes para pelar por la corona en esta edición.

Justamente, la directiva de los bengalíes hizo un enorme esfuerzo en contratar a dos piezas claves para esta nueva era: el manager Oswaldo Guillén y el gerente deportivo Víctor Gárate. De hecho, este último ha concretado una serie de cambios que los posiciona entre los principales candidatos al título.

Gárate confía plenamente en estos Tigres

La jornada de este miércoles fue más que positiva para la pretemporada de los Tigres de Aragua, ya que el Estadio José Pérez Colmenares fue testigo de la llegada de Ozzie. Y es que con la incorporación del estratega las cosas ya toman un mayor nivel de intensidad por estos días.

"Contamos con muchos peloteros que saben jugar en esta liga y que compiten para ganar. Hay mucho talento, muchos veteranos y juventud. Es un equipo que está bastante balanceado. Sé que vamos a hacer un excelente papel esta temporada", comentó el gerente en un video publicado por la organización en sus redes sociales.

Parte del trabajo de Víctor Gárate tras su llegada a la franquicia fue concretar cambios que reforzaran esos puntos débiles que sufrieron el año pasado. Además, varias de esas altas tuvieron como protagonistas a algunos peloteros veteranos y a varios jóvenes.

"Tenemos un balance entre veteranía y juventud que van a venir a aportar al equipo. Hasta los momentos hemos podido armar un excelente roster y esperamos que ellos mismos lo puedan demostrar en el terreno de juego. Realizamos una serie de movimientos que creemos son los indicados para conseguir el campeonato. Confiamos plenamente en todos ellos", aseguró.

Por último, Gárate no dejó pasar la oportunidad para hablar sobre Buddy Bailey, quien en vida fue parte fundamental en los éxitos recientes de los Tigres de Aragua.

"Fue una dura noticia la que recibimos sobre Buddy Bailey. Fue algo que no esperábamos en nuestro primer día de prácticas y se notaba en la cara de los muchachos. Pero nos toca salir adelante. Buddy fue un maracayero más. Él siempre peleó por esta organización y todos saben de los éxitos que le regaló a la fanaticada", concluyó.