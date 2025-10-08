¿Cuándo jugará Miguel Cabrera? Se mantiene el misterio sobre la fecha de su incorporación

Suscríbete a nuestros canales

Las declaraciones de José Custodio Sánchez, vicepresidente de Tigres de Aragua, durante la rueda de prensa de presentación de la liga, confirmaron la promesa de ver a la leyenda Miguel Cabrera uniformado, pero pidió paciencia a los fanáticos.

“No me atrevo a decir fechas de incorporación de Miguel. Una vez tengamos la confirmación, lo anunciaremos por todo lo alto. Todos estamos emocionados de tener una figura como él en nuestras filas,” sentenció. La frase encapsula la dualidad del momento: una certeza que genera euforia contra una fecha que sigue siendo un misterio.

La despedida monumental de un inmortal

La expectación que rodea a Miggy se entiende al repasar su trayectoria. Cabrera se retiró de las Grandes Ligas (MLB) al finalizar la temporada 2023, dejando un legado que le asegura un lugar en el Salón de la Fama de Cooperstown. Es uno de los dos únicos jugadores en la historia de MLB con 3,000 hits, 500 jonrones y un promedio de bateo superior a .300, además de haber ganado la codiciada triple corona en 2012.

Su regreso a la pelota criolla es un evento generacional

-El retorno tras 17 Años: La última vez que Miguel Cabrera jugó a tiempo completo en la LVBP fue en la temporada 2007-2008 con los Tigres de Aragua.

-La promesa de despedida: El propio Cabrera expresó públicamente su deseo de uniformarse en Venezuela una última vez para despedirse formalmente del público venezolano, volviendo con el equipo con el que ganó cuatro títulos de LVBP (2003-04, 2004-05, 2006-07 y 2007-08).

-Motivación adicional: El esperado regreso no solo es un homenaje, sino que coincide con el 60 aniversario de los Tigres de Aragua y la llegada del mánager Oswaldo Guillén, creando un dream team emocional para el equipo bengalí.

El impacto económico y anímico

Aunque la directiva de los Tigres de Aragua ya anunció oficialmente el ingreso de Cabrera para la campaña 2025-2026, la cautela sobre la fecha de incorporación es lógica y necesaria. La LVBP y el equipo aragüeño saben que la presencia de Miggy, aunque sea por un número limitado de juegos, tendrá un impacto económico y mediático colosal en todo el circuito.

La liga y los Tigres han prometido que el anuncio de la fecha de incorporación será por todo lo alto, a la altura de la leyenda. Por ahora, a los fanáticos solo les queda esperar la confirmación oficial, sabiendo que cada día de la temporada acerca el momento de ver al futuro Salón de la Fama venezolano en casa.

