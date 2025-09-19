¿Estuvo Miguel Cabrera cerca de abandonar el beisbol? (Exclusiva)

Suscríbete a nuestros canales

Para nadie es un secreto que el nombre de Miguel Cabrera resalta entre los mejores beisbolistas de las últimas dos décadas en las Grandes Ligas. Y es que solo basta ver sus estadísticas de por vida, con más de 500 jonrones y 1.000 carreras impulsadas, para saber que será cuestión de tiempo para que sea inmortalizado en el Salón de la Fama de Cooperstown.

Parte de esa enorme trayectoria en el Big Show, así como sus pasos en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), están relatados en el libro 'Miguel Cabrera en la historia', escrito por Mari Montes y que tuvo su presentación este jueves en el Trasnocho Cultural del C.C. Paseo Las Mercedes.

Cabrera, un ejemplo de superación

Miguel Cabrera padre y Ramón Guillermo Aveledo fueron los encargados de presentar la obra al público. Justamente, el padre del exgrandesligas habló para Meridiano sobre varios temas referentes al libro, entre esos uno de los capítulos más difíciles que vivió Miggy durante su estadía en Ligas Menores.

"Estando en Clase-A, cuando los Marlins cambiaron el equipo y llegaron otros dueños, el trato hacia él no fue igual en Ligas Menores. El manager que le tocó en ese entonces fue muy rudo con todos los venezolanos, y para mi eso tuvo algo de racismo", dijo.

Luego prosiguió: "Él nunca pensó en retirarse, sino que en un momento se sintió decaído, con muy bajo promedio. Yo le dije: 'usted quería jugar beisbol, así que fájese que ya es un hombre'. Eso fue un trayecto de 15 días, y luego de eso volvió a batear por encima de los .300".

Vale recordar que Miguel Cabrera estuvo cuatro temporadas en Ligas Menores, desde 2000 hasta 2003, y a lo largo de ese periodo de tiempo dejó un promedio general de .286 con 28 jonrones, 228 carreras impulsadas y 225 anotadas luego de 368 encuentros.