Miguel Cabrera ayudó a este pelotero de Detroit a volver a su mejor versión

Miguel Cabrera es un pelotero admirado no solamente por los peloteros venezolanos, sino por todos aquellos que lo ven como su mayor guía y un claro ejemplo es Spencer Torkelson, quien le agradeció toda su colaboración al criollo.

El actual primera base de los Tigres de Detroit se ha caracterizado por estar en una especie de "sube y baja" desde su debut en 2022. Sin embargo, después de un 2024 atropellado está cerca de lograr algunos topes personales.

Spencer Torkelson recuperò su nivel:

Aunque nunca ha sido el más llamativo, en la presente temporada Torkelson exhibe 72 carreras impulsadas, igualado en el segundo puesto junto a Gleyber Torres entre los peloteros felinos y además, han conectado 28 cuadrangulares, a cuatro de establecer una nueva marca personal en un campeonato regular, lo que quiere decir que vive un gran año 2025.

"Discipliné mi plan, mi rutina día a día. No puedo decir que hice alguien específico, pero sí tuve apoyo", destacó Spencer sobre la mejoría en su rendimiento en una entrevista con el medio One Baseball.

A eso añadió, que el buen momento del equipo también le ayudó y que lucen mejor en estos hipotéticos playoffs porque tienen más experiencia.

Spencer Torkelson le agradece a Miguel Cabrera:

Por otra parte, el inicialista le agradeció también a Miguel Cabrera por ayudarlo a recuperar su confianza, demostrando su gran cariño y respeto hacía el futuro Salón de La Fama criollo.

"Miggy es uno de mis tipos favoritos de todos los tiempos, me dio confianza y eso obviamente refuerza la creencia en uno mismo, porque si uno de los mejores de la historia te dice que vas a estar bien, debes estarlo. Quiero mucho a Cabrera", concluyó el primera base estadounidense, quien vive su cuarta zafra en Las Mayores con la novena Detroit.