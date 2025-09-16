Jugadores latinos orgullosos de la herencia dejada por Roberto Clemente (+Detalles)  

Suscríbete a nuestros canales

Cada 15 de septiembre, Major League Baseball (MLB) celebra el “Roberto Clemente Day” en honor a los logros deportivos del jugador puertorriqueño, como su compromiso altruista fuera del campo.

En 2025, como cada año, equipos, jugadores y aficionados redoblan su esfuerzo por mantener vivo ese legado de excelencia, pasión y servicio comunitario.

Latinos orgullosos

Este lunes, grandeligas latinos manifestaron su admiración y respeto por el boricua, quien falleció el 31 de diciembre de 1972 en un accidente cuando el avión en el que viajaba se estrelló poco después de despegar de San Juan, Puerto Rico.

“Es un pelotero de bastante importancia para nosotros los latinos, porque nos abrió las puertas (…) Es un icono”, dijo el jardinero dominicano de los Marineros de Seattle, Julio Rodríguez.

Roberto Clemente fue exaltado al Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown en 1973, de manera póstuma y extraordinaria.

“Estamos orgullosos de que sea latino, no solo con lo que hizo dentro del terreno, también fuera del terreno”, expresó el patrullero de los Guardianes de Cleveland, Ángel Martínez.

Roberto Clemente fue uno de los mejores jugadores de su era con Pittsburgh: fue seleccionado 15 veces al Juego de Estrellas, ganó 12 Guantes de Oro, cuatro títulos de bateo, un MVP y dos Series Mundiales. Además, fue el primer latinoamericano en llegar a los 3,000 hits en MLB.