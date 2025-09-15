MLB: Anthony Santander prepara su regreso (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El jardinero de 30 años, Anthony Santander, sigue avanzando en su proceso de rehabilitación en las ligas menores, específicamente con el equipo de Triple A Buffalo. El jugador, quien ha estado fuera de acción desde finales de mayo debido a una subluxación en el hombro izquierdo, podría reincorporarse al lineup de los Azulejos de Toronto en los próximos días.

Santander suma turnos como bateador designado

Durante los últimos cuatro encuentros con Buffalo, Santander ha fungido como bateador designado, acumulando una línea ofensiva de tres hits en 13 turnos, incluyendo un cuadrangular. Además, ha mostrado disciplina en el plato con cuatro boletos y cuatro ponches. Se espera que repita como DH el martes, para luego desempeñarse en los jardines miércoles y jueves, lo que marcaría una etapa clave en su recuperación.

Posible regreso ante los Royals este viernes

Aunque el mánager John Schneider ha señalado que Anthony Santander se siente bien y ha respondido positivamente al tratamiento, aún no se ha establecido una fecha definitiva para su regreso. Sin embargo, existe la posibilidad de que el jardinero esté disponible para el inicio de la serie del viernes contra los Reales de Kansas City, lo que sería una excelente noticia para Toronto en esta recta final de la temporad de cara a los playoffs.