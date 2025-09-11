MLB: Anthony Santander sería de gran impacto para Toronto en Playoffs según analista

Suscríbete a nuestros canales

Azulejos de Toronto seguramente esté presente en la "Fiesta de Octubre", pues con dos meses y medio para que finalice la temporada 2025, los canadienses se sitúan líderes en la División Este de la Liga Americana, por encima de dos históricos como Yankees de Nueva York y Medias Rojas de Boston.

Además, Toronto ha logrado esto sin haber tenido plenamente a una de sus incorporaciones estelares en la agencia libre.

El pelotero venezolano espera aportar pronto a Toronto

Se trata del venezolano Anthony Santander, quien se ha perdido prácticamente toda la campaña regular, dejando la responsabilidad ofensiva en Vladimir Guerrero Jr., Bo Bichette, entre otros. Una fórmula que ha sido exitosa.

Sin embargo, un posible regreso del jardinero sería de gran ayuda para un ya sólido lineup, en pro de ser un fuerte contendor a llevarse la Serie Mundial.

De acuerdo con Shi Davidi, analista de SportsNet, la inclusión de Anthony Santander sería necesaria en caso de estar saludable.

"Definitivamente se puede utilizar y causar un impacto en la alineación si está plenamente saludable", dijo Davidi.

Anthony Santander tiene más de tres meses de inactividad

La última vez que estuvo sobre el terreno de juego fue el pasado 29 de mayo. Son prácticamente cuatro meses en los que no está activado dentro del roster de Azulejos de Toronto, que después de dar 44 jonrones con Orioles de Baltimore lo firmó como agente libre.

En la presente campaña, Anthony Santander suma nada más que 50 compromisos, con 33 imparables, incluyéndose allí unos seis dobles y cinco cuadrangulares, con 18 carreras empujadas y 14 pasadas al plato.