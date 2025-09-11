MLB: Aaron Judge y Cal Raleigh siguen en una pelea intensa por el MVP

Suscríbete a nuestros canales

En este último mes de la temporada regular de las Grandes Ligas, el debate por el Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Americana sigue tomando fuerza con el pasar de los días. Los protagonistas de esta batalla son el jardinero de los Yankees de Nueva York Aaron Judge y el receptor de los Marineros de Seattle, Cal Raleigh.

El capitán del conjunto neoyorquino está en medio de otra temporada para la historia, en la que, entre muchos de los récords que ha conseguido, el más importante es que se convirtió en el quinto máximo jonronero de los “Bombarderos”, superando a la leyenda de Yogi Berra.

El pelotero de 33 años, conocido por su poderío ofensivo y capacidad de impacto inmediato en la caja de bateo, acumula un WAR de 7.5 en 135 partidos. Seguido de sus 44 cuadrangulares, 98 impulsadas y un promedio de bateo de .319, lo mantienen como uno de los bates más dominantes del joven circuito.

Por si fuera poco, su OPS de 1.096 y OPS+ de 201 lo consolidan como el referente ofensivo de los Yankees y busca su tercer MVP en su carrera.

Aaron Judge y Cal Raleigh pelean por el MVP

Por su parte, Cal Raleigh ha demostrado ser mucho más que un receptor defensivo. En 143 compromisos disputados, se ha encargado de construir una de las mejores temporadas ofensivas para un receptor en la historia de este deporte.

En este lapso de tiempo, ha conectado 53 jonrones y 113 carreras impulsadas, cifras que superan que hasta los momentos están por encima de Judge. Aunque su promedio de bateo es de .241, su aporte más llamativo se refleja en un WAR de 5.8, además de un sólido OPS de .925 y OPS+ de 162. A esto se suman sus 14 bases robadas, que resaltan su capacidad de sorprender a los rivales con su velocidad.

Sin duda alguna, ambos peloteros tienen argumentos sólidos para quedarse con este MVP en la Liga Americana. Por lo tanto, cada una de las actuaciones que tengan Aaron Judge y Cal Raleigh en esta recta final del mes de septiembre serán fundamentales para que den el golpe final en busca de uno de los premios individuales más importantes del mejor béisbol del mundo.