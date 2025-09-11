MLB: Tigres de Detroit hacen historia con su ofensiva en el Yankee Stadium

Suscríbete a nuestros canales

La organización de los Tigres de Detroit se ha adueñado del Yankee Stadium. Durante la serie que se comenzó a disputar el martes 9 de noviembre ante los Yankees de Nueva York, no han hecho otra cosa que mostrar su poderío ofensivo en uno de los recintos deportivos más impactantes e históricos de este deporte.

Los dirigidos por A. J. Hinch han escrito un nuevo capítulo en la historia del béisbol de Grandes Ligas al lograr algo que ninguna otra franquicia como visitante había conseguido en más de un siglo de duelos en la casa de los neoyorquinos.

Detroit ganó los dos primeros encuentros que han jugado hasta el momento con una diferencia de al menos diez carreras, una hazaña más que impresionante por lo que representa este escenario y ante la organización más ganadora de la historia de este deporte.

Detroit se adueña del Yankee Stadium

Ante su intenso y electrizante público, los “Bombarderos” han sido históricamente un equipo difícil de doblegar con tal contundencia sobre el terreno de juego, lo que resalta aún más el mérito de los visitantes. Por lo tanto, esta hazaña por parte de Detroit marca un precedente que demuestra su capacidad ofensiva y la solidez del roster en un momento clave de la temporada, en este último mes de la ronda regular.

Los comandados por el venezolano Gleyber Torres no solo consiguieron dos victorias consecutivas, sino que lo hicieron con autoridad, dejando claro que atraviesan un momento de confianza colectiva y esto se ve reflejado en su posición dentro de la División Central de la Liga Americana, en la que tienen una amplia ventaja con respecto a su más cercano perseguidor en la búsqueda de conquistar el título divisional.

En ambas noches, el bateo oportuno, agresividad y selectividad en los lanzamientos desde el primer turno marcaron diferencias, silenciando a los Yankees que están en la pelea por la cima del primer lugar dentro de la División Este del joven circuito.

Finalmente, la organización de los Tigres de Detroit tiene todo en sus manos para no solo barrer esta serie, sino dar un golpe sobre la mesa al posicionarse como el máximo favorito para ganar la Serie Mundial en representación de la Liga Americana.