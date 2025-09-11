MLB: Fernando Tatis Jr cerca de alcanzar dos marcas top en su carrera

Suscríbete a nuestros canales

Fernando Tatis Jr es una mezcla entre inteligencia, trabajo duro y talento nato en Grandes Ligas. Es el jugador más completo de la liga y sus actuaciones día a día lo confirman. Para cerrar 2025 por todo lo alto, está cerca de alcanzar dos marcas que lo definen como pelotero ofensivo.

Tatis Jr en la derrota 2-1 de Padres de San Diego contra Rojos de Cincinnati registró: 4 turnos, 1 anotada, 2 hits, 1 jonrón, 1 impulsadas, 2 ponches. Con esos números aportó en el marcador, pero no fue suficiente para lograr el triunfo del equipo en un tramo importante de la campaña.

A pesar del revés sufrido, el dominicano se acercó cada vez más a dos marcas que lo definen como pelotero ofensivo en Las Mayores. Fernando está a solo dos jonrones de alcanzar los 150 cuadrangulares; pero además, necesita 3 extrabases para sumar 300 en su carrera.

¿Cuál es el techo de Fernando Tatis Jr en Grandes Ligas?

Fernando Tatis Jr es uno de los peloteros dominicanos que más talento tiene en Grandes Ligas. Es un jugador total, capaz de hacer una joya a la defensiva, pero además, dar el batazo ganador. En ese contexto, ¿Cuál será el techo del jugador de Padres de San Diego en la liga?

Tatis Jr está muy bien encaminado a llevarse su segundo Guante de Oro y de Platino, galardones que lo colocan en una élite defensiva. Ahora bien, a nivel ofensivo puede proyectar si supera lesiones y mantiene regularidad los 500 HR, pero también los 3.000 hits en Las Mayores.

Sin embargo, el techo de Fernando no se va a medir en números ni galardones. El techo de Tatis Jr, se va a medir como un prototipo de pelotero completo para las nuevas generaciones: poder, velocidad, defensa, resiliencia y estilo preparado para dejar una huella en la MLB.

Números de Fernando Tatis Jr con Padres de San Diego en 2025

Fernando Tatis Jr está teniendo una campaña irregular, comenzó como una flecha encaminado al 40-40. Hoy no está ni cerca de la marca, pero aún puede completar un año importante y registrar números que lo ayuden a marcar una pauta en su narrativa deportiva.

Números de Tatis Jr en 2025:

- 142 juegos, 545 turnos, 97 anotadas, 143 hits, 27 dobles, 2 triples, 21 jonrones, 63 impulsadas, 84 boletos, 116 ponches, 29 bases robadas, .262 promedio, .366 OBP, .435 SLG, .801 OPS