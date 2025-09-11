Fernando Tatís Jr. desata su poder ante Cincinnati, pero San Diego pierde

Suscríbete a nuestros canales

El jugador estrella de los Padres de San Diego, Fernando Tatís Jr., despachó este miércoles su vigésimo primer (21) cuadrangular de la temporada 2025 en el encuentro ante los Rojos de Cincinnati. Compromiso que se llevó a cabo en el Petco Park, casa del conjunto religioso, ante 40.045 aficionados.

Este sería el tercer jonrón del jardinero en los últimos siete juegos. Está a 15 carreras impulsadas de 400 en su carrera y a tres anotadas de las 100 esta temporada.

El batazo de Fernando Tatís Jr.

Tatís Jr llegó al plato para consumir su turno en la parte baja de la quinta entrada ante los lanzamiento del zurdo Andrew Abbott. Para ese momento, el compromiso se encontraba empatado a cero (0).

Con un out en la pizarra y en cuenta completa: tres malas dos buenas; Abbott dejó una recta de 94 millas por hora colgada en todo en centro de la zona de strike, lanzamiento que Tatís Jr no dejaría pasar y haría swing para conectar la pelota a lo más profundo del jardín izquierdo.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Fernando Tatís Jr. tuvo una velocidad de salida de 99.5 millas por hora y recorrió 377 pies de distancia.

Sus números

Fernando Tatís Jr. se encuentra en su sexta temporada en Las Mayores, todas con el conjunto californiano. El jardinero tiene un promedio vitalicio de .276, con 704 hits, 148 jonrones y 385 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .262/.366/.435 (Avg/Obp/Slg); en 545 apariciones al bate, la estrella dominicana ha conectado 143 imparables, 21 cuadrangulares, anotado 97 e impulsado 63. Ha recibido 84 boletos y 116 ponches.