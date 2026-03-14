El Barcelona recibe la mejor noticia posible para el tramo final de temporada

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Tras seis meses y medio de una intensa y paciente recuperación, el FC Barcelona ha confirmado la noticia que todo el barcelonismo esperaba, Gavi ya tiene el alta médica.

El centrocampista español de 21 años vuelve a estar disponible para Hansi Flick, justo a tiempo para el enfrentamiento liguero contra el Sevilla, este domingo 15 de marzo en el Spotify Camp Nou.

La joven estrella blaugrana ha vivido un inicio de temporada complicado. Tras sufrir una dolencia en el menisco interno el pasado mes de agosto, Gavi tuvo que pasar por el quirófano a finales de septiembre para someterse a una artroscopia.

Largo camino hasta ahora

En lo que va de curso, el internacional español solo ha podido disputar dos encuentros. Llevaba varias semanas integrándose progresivamente a los entrenamientos grupales, recuperando sensaciones y ritmo competitivo.

Este sábado, finalmente, los servicios médicos han validado su regreso físico total, permitiéndole volver a una lista de convocados. Una situación que celebra todos los aficionados culés, sobretodo, pensando en el tramo decisivo de la campaña.

¿Qué supone su regreso para Flick?

Ahora bien, la vuelta de Gavi no es solo una buena noticia en lo anímico. Para el técnico alemán, recuperar al centrocampista significa inyectar intensidad, presión tras pérdida y carácter a la medular.

Aunque es probable que su reaparición sea progresiva para evitar recaídas, su sola presencia en el banquillo supone un impulso moral enorme para la plantilla.

Cabe destacar, que Frenkie de Jong sigue lesionado y el español podría sumar bastantes minutos ante la ausencia del ex Ajax. De este modo, la zona de volantes quedaría con Marc Bernal, Pedri, Gavi y Marc Casadó.