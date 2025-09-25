Jugadores del Barcelona visitan a Gavi en el hospital luego de su cirugía (+Foto)

Suscríbete a nuestros canales

Lamine Yamal, Pedri y Ronald Araujo visitaron al hospital a Gavi tras su cirugía artroscópica en la rodilla, donde se le suturó el menisco interno. El centrocampista del FC Barcelona estará entre 4 y 5 meses fuera de las canchas mientras completa su recuperación. Aquí se detalla lo ocurrido y el impacto que supone para el equipo blaugrana.

Gavi operado y fuera hasta cinco meses

El FC Barcelona confirmó que Pablo Páez Gavira, conocido como Gavi, se sometió a una artroscopia para solucionar la lesión del menisco interno de su rodilla derecha. Esta intervención fue necesaria después de que un tratamiento conservador para su dolencia no funcionara como se esperaba. Durante la operación, además de suturar el menisco afectado, los médicos descubrieron una lesión más complicada de lo previsto, lo que amplió su tiempo de recuperación a un mínimo de cuatro y hasta cinco meses.

Esta baja representa un duro golpe para el Barcelona y su entrenador Hansi Flick, ya que Gavi, con solo 21 años, es pieza clave en el mediocampo, tanto para el club como para la selección española. Su ausencia se prolongará durante una parte importante de la temporada, incluyendo la primera fase de la Liga de Campeones y la Supercopa de España. El regreso de Gavi está previsto para finales de febrero o principios de marzo, justo tres meses antes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, lo que condiciona también sus opciones para estar en la lista final de la selección española.

Compañerismo y apoyo en el hospital

La reciente visita de sus compañeros Lamine Yamal, Pedri y Ronald Araujo en el hospital reflejó el fuerte vínculo y solidaridad que existe en el vestuario azulgrana. Las imágenes compartidas por Gavi en sus redes sociales mostraron a los jóvenes futbolistas acompañando al mediocampista, transmitiéndole fuerza y ánimo en uno de los momentos más difíciles de su carrera.

Gavi no solo dejó un mensaje de optimismo dirigido a sus seguidores y compañeros, sino que también manifestó su intención de volver más fuerte. "Los que me conocéis sabéis que voy a volver las veces que haga falta para defender al Barça y a los míos hasta el final", escribió, acompañando las palabras con una emotiva reflexión sobre la resiliencia y el carácter de los campeones.

El defensor del Barça y el mediocampista Lamine Yamal, junto con Pedri, se han volcado en apoyar a Gavi, quien ahora afronta un proceso duro de rehabilitación. La lesión, aunque delicada, es tratable, y los servicios médicos del club trabajan para que la recuperación se realice sin prisas, respetando el tiempo necesario para evitar recaídas, tal como aclaró el doctor Pedro Luis Ripoll, experto en lesiones de rodilla.

Esta situación pone a prueba la fortaleza tanto individual de Gavi como colectiva de un Barcelona que deberá esforzarse para suplir la ausencia de una de sus joyas jóvenes durante varios meses.

La lesión de Gavi y su operación, junto con el apoyo cercano de sus compañeros Lamine Yamal, Pedri y Araujo, conforman una historia de lucha y compañerismo dentro del FC Barcelona. La esperanza está puesta en su recuperación para volver a verlo brillar muy pronto en el campo.