Lamine Yamal felicita públicamente a Dembélé tras perder el Balón de Oro

Lamine Yamal puede ser el talento generacional más importante desde la irrupción de Lionel Messi. Sin embargo, aún no será Balón de Oro, ya que Ousmane Dembélé fue decisivo en el triplete del PSG en 2024-25. El talento español reconoció y felicitó a su compañero de profesión.

Yamal aprovechó sus redes sociales para felicitar a Dembélé por el Balón de Oro. Además, reconoció que aún tiene mucho por mejorar: "El plan de Dios es perfecto, hay que escalar para llegar a la cima. Feliz por el trofeo Kopa x2 y felicitar a @o.dembele7 por el premio y la gran temporada".

Ousmane a diferencia de Lamine ganó el triplete con el PSG. Un logro que muy pocos equipos a lo largo de la historia han alcanzado y por el cual lo convertían en el máximo candidato al título individual. Dembélé fue la lanza de un equipo que se unió con el objetivo de ser campeones.

¿Qué necesita Lamine Yamal para ganar el Balón de Oro?

Para ganar el Balón de Oro, France Football ha destacado desde la temporada pasada tres aspectos: Rendimiento individual, logros colectivos y el Fair play. En esa línea, Lamine Yamal tiene mucho camino por recorrer para alcanzar un estatus que lo lleve a ganar el prestigioso premio.

A nivel individual, Yamal es uno de los jugadores con mayor impacto del mundo: goles, asistencias y regularidad partido a partido. En cuanto a logros, está en uno de los equipos con mayor posibilidad de alcanzarlos, el FC Barcelona está diseñado para ganar año a año.

En Fair Play es donde debe prestar mayor atención el atacante español. Ha estado ligado en situaciones fuera del terreno de juego que opacan su rendimiento deportivo. En ese sentido con solo 18 años, debe construir una diferente narrativa que lo catapulte a la gloria.