¿Por qué Ousmane Dembélé gana el Balón de Oro primero que Kylian Mbappé?

Un nuevo nombre entra en la lista de jugadores ganadores del Balón de Oro, siendo este el de Ousmane Dembélé, quien ha sido reconocido como el mejor futbolista durante la pasada temporada.

El atacante del Paris Saint-Germain ganó un triplete con el Paris Saint-Germain siendo su principal figura, cosa que le valió para obtener la mayoría de los puntos y los votos de la prensa especializada.

Entre los jugadores que superó en la votación se encuentran Raphinha, Lamine Yamal y Kylian Mbappé, siendo este último un jugador que prometía (y aún promete) hacerse con este galardón, pero su compatriota lo lograría primero.

Dembélé primero que Mbappé

Para hablar del Balón de Oro, es necesario conocer los criterios que se requieren para ser elegido, los cuales se basan en rendimiento individual, éxito colectivo a nivel de club y selección y comportamiento fuera de la cancha.

Si bien Kylian Mbappé ha sido un jugador de nivel exponencial a lo largo de los últimos años, siendo galardonado con el Trofeo Gerd Müller en 2024 y ganando la Bota de Oro en 2025, el aspecto colectivo no lo ha ayudado mucho.

La Champions, deuda pendiente

Ousmane Dembélé logró levantar el trofeo de la Liga de Campeones de la UEFA con el Paris Saint-Germain, algo que se le había hecho esquivo a Mbappé durante su etapa en el equipo parisino.

Al llegar al Real Madrid, esperaba quitarse la espina, considerando que fue fichado por el campeón de Europa en 2024 y máximo ganador. Sin embargo, no solo se fue en blanco en la temporada pasada, sino que su antiguo club, el PSG, se hizo con su primer triplete con Dembélé como figura.

Últimas temporadas de Mbappé

Durante la campaña 2020-2021, facturaría 42 goles y once asistencias, pero su equipo se iría en semifinales de Champions y Francia sería eliminada en octavos de la Eurocopa. Lionel Messi y Robert Lewandowski le sacarían ventaja.

En la temporada siguiente, logró 39 goles y 26 asistencias. El PSG sería eliminado en octavos de Liga de Campeones contra el Real Madrid, donde Karim Benzema sería su figura. Posteriormente, si bien llegó a la final de la Copa del Mundo, Lionel Messi le arrebataría el título con Argentina y, en consecuencia, el Balón de Oro.

Para la temporada 2023-2024, volvería a quedarse fuera en semifinales de Champions, aun con un ciclo de más de 40 goles. Vinicius Jr, a nivel de influencia internacional, sería más que el francés, que tampoco superaría en las votaciones a Rodrigo Hernández, ganador de aquella edición. En la 2024-2025, llegó a Madrid y fue Bota de Oro, pero su equipo se fue muy pronto de la Liga de Campeones, cayendo en cuartos de final ante el Arsenal.