Balón de Oro

Estos fueron los números de Dembelé para ganar el Balón de Oro

El delantero francés se erige como el futbolista más destacado de la pasada temporada

Por Stefano Malavé Macri
Lunes, 22 de septiembre de 2025 a las 05:27 pm
Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro
La gala del Balón de Oro, trofeo entregado por la revista France Football en París, culminó con el premio más importante, siendo este aquel que reconoce al futbolista masculino más destacado de la pasada temporada.

Este galardón se lo terminaría llevando el francés Ousmane Dembélé, quien se impuso sobre futbolistas como Lamine Yamal, Vitinha, Mohamed Salah o Raphinha, inscribiendo así su nombre en la lista de ganadores.

El atacante del Paris Saint-Germain lograría alzarse con este premio ante el triplete que consiguió con el 'Rouge-et-bleu' de Ligue 1, Coupe de France y la Liga de Campeones de la UEFA, siendo la primera vez que su equipo la ganaba. Del mismo modo, fue finalista del Mundial de Clubes.

Números en 2024/2025

Por supuesto, también se reconoce su aporte con goles y asistencias para lograr estos trofeos colectivos, pues se trata del campeón de goleo de la Ligue 1 con 21 anotaciones, superando a jugadores como Mason Greenwood o Arnaud Kalimuendo.

Dembélé disputaría 53 partidos en todas las competencias, anotando treinta y cinco goles y repartiendo dieciséis asistencias. Asimismo, sería el Jugador Más Valioso de la pasada edición de la Champions League.

Competencia Partidos Goles Asistencias
Ligue 1 McDonald's 29 21 8
Coupe de France 4 3 1
Trophée des Champions 1 1 0
UEFA Champions League 15 8 6
FIFA Club World Cup 4 3 1
TOTAL 53 35 16

 

Lunes 22 de Septiembre de 2025
