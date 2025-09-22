Triplete de Aitana Bonmatí en el Balón de Oro Femenino 2025

Suscríbete a nuestros canales

El gremio del fútbol se rinde a los pies y el talento de Aitana Bonmatí, quien este lunes 22 de septiembre ganó el Balón de Oro Femenino 2025. La españalo ha tenido un dominio en el deporte al recibir por tercer año seguido el galardón.

"No sé que decír, tercer año seguido..., en primer lugar gracias a la revista France Football por otorgarme el tercer Balón de Oro, que tranquilamente puedo haber sido de cualquiera de ustedes (refiriéndose a sus rivales), si pudiera compartirlo lo haría, porque ha sido un año de gran nivel", dijo en la Gala que se realiza en Francia.

"Es increíble este sentiemiempo nunca pensé que iba alcanzar esto cuando era niña, nunca pensé que el fútbol femenil podía exiistir, cuando era niña solo los veía a los jugadores masculinos, ahora estoy haciendo historias", dijo.

Agredeció a Andrés Iniesta, quien nunca recibió un Balón de Oro, por entregarle el premio que reconoce a la mejora jugadora del mundo durante la última temporada. "Mi fútbol en parte, es gracias a lo que vi de ellos y todo lo que me enseñaron"

Mensaje a la igualdad de género

Asimismo, Aitana Bonmatí aplaudió que la organización del Balón de Oro haya otorgado los mismos premios al fútbol femenino que los del masculino. "y eso se agradece, la igualdad es algo que se ha demandado desde hace tiempo y espero que esta igualda siga hacia adelante"

En desarrollo...