¿Cuánto dinero ganó Dembélé por ser galardonado con el Balón de Oro 2025?

El fútbol está de fiesta con la Gala del Balón de Oro 2025 y el reconociemiento a Ousmane Dembélé, el francés tuvo el merecido reconocmiento como el mejor jugador de la temporada pasada al guiar al Paris Saint-Germain al tan ansiado título de la Champions League, la Ligue One y la Copa de Francia.

Cuánto dinero recibirá Dembélé por el premio

La respuesta a esto es que no: el futbolista que se hace con el Balón de Oro no gana dinero por parte de France Football, del mismo modo que tampoco hay un premio en metálico para la ganadora del Balón de Oro femenino.

Sin embargo, distintos clubes en los establecen la cláusula de una bonificación en el caso de obtener distinciones individuales, entre ellas, la del Balón de Oro. Este caso ocurrió con Rodrigo Hernández el año pasado con el Manchester City.í existe una recompensa indirecta.

Dembélé inmortalizado

El francés se convirtió en el segundo jugador del PSG en lograr el galardón más preciado en la temporada futbolística. Asimismo, es el sexto deportista de su país que recibe el premio: Michel Platini (3), Raymond Kopa (1), Jean-Pierre Papin (1), Zinedine Zidane (1), Karim Benzema (1) y Ousmane Dembélé (1).

Dembélé esta temporada jugó en 60 partidos, donde anotó 35 goles y repartió 14 asistencias. Asimismo, guió a su equipo hasta la final del nuevo Mundial de Clubes que se realizó en el Estados Unidos, donde perdió frente al Chelases.