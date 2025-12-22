Alarma en los Clippers: Ivica Zubac será baja por varias semanas

Suscríbete a nuestros canales

Los Ángeles Clippers han recibido un duro golpe en su estructura interna. El pívot titular Ivica Zubac estará fuera de las canchas durante varias semanas tras diagnosticársele un esguince de tobillo izquierdo de grado 2.

La noticia confirma que la lesión es lo suficientemente seria como para mantener al pívot croata en la lista de lesionados durante un periodo prolongado.

Un vacío difícil de llenar

Zubac, pieza fundamental en el esquema defensivo y el rebote del equipo, dejará un hueco crítico en la pintura. Sus números y su presencia física han sido una de las constantes más fiables para los Clippers en la presente temporada.

La lesión: Esguince de grado 2 en el tobillo izquierdo.

Tiempo de recuperación: Se estima que se perderá "varias semanas". No esta definido el tiempo exacto.

Desafío para Tyronn Lue

Con la baja de su pívot titular, el cuerpo técnico liderado por Tyronn Lue deberá buscar alternativas inmediatas. Se espera que jugadores como Mo Bamba o el novato Kai Jones asuman una mayor carga de minutos, o que el equipo opte por alineaciones de "small-ball" con mayor frecuencia. La ausencia de Zubac llega en un momento clave de la temporada, donde la lucha por los puestos de playoffs en el Oeste no da tregua.