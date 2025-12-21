LVBP: Rougned Odor castiga a Leones y alcanza una cifra redonda en su carrera

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este domingo baja el telón de la serie particular de la temporada 2025-2026 entre Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes, la cual ya está en manos de los filibusteros. Uno de los bateadores que ya ha sacado relucir su poder en el Estadio Monumental es Rougned Odor, quien de hecho logró una hazaña personal.

Los 100 de Odor

El grandeliga venezolano llegó a esta cita con la misión de concretar una cifra redonda en su carrera de la LVBP, algo que consiguió en su primer visita al plato. Y es que solo necesitaba llevar hasta el home a un compañero para alcanzar las 100 carreras impulsadas.

Su oportuna conexión sucedió ante los envíos del abridor Mikell Manzano en el primer inning. Con Carlos Rodríguez en la antesala, Rougned Odor disparó un triple por el jardín izquierdo, inaugurando de esa manera el marcador en el recinto capitalino.

Vale mencionar que esta zafra es la más productiva en su carrera en la liga venezolana, pues hasta ahora cuenta con 36 carreras remolcadas, la cifra más alta para un pelotero del Magallanes este año.