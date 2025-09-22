Balón de Oro 2025: Real Madrid sin ningún premio

Suscríbete a nuestros canales

La ceremonia del Balón de Oro 2025 ha finalizado, teniendo como gran ganador del evento a: Ousmane Dembelé. El futbolista francés del PSG que ganó la temporada anterior casi todo con el equipo de la capital francesa logró derrotar al español, Lamine Yamal del Barcelona. Pero hubo otro equipo que fue tendencia, pero por lo negativo y se trata del: Real Madrid.

Real Madrid sin premios

El conjunto merengue que no participó del evento realizado por France Football, debido a una evidente inconformidad del Real Madrid por cómo dicen los han tratado en los últimos años. En esta ocasión de todos los premios otorgados en la noche: Trofeo Gerd Müller, Club masculino del año, Club femenino del año, Trofeo Johan Cruyff, Trofeo Kopa, Trofeo Yashin y Premio Sócrates; el Real Madrid ganó 0.

Si, el conjunto con más Champions en la historia terminó con un total de 0 premios ganados durante la gala del Balón de Oro 2025. Marcando un peligroso hito que puede producir un mayor distanciamiento entre el Real Madrid y la organización de este prestigioso premio.

A lo largo de la historia el Real Madrid ha tenido un total de 12 ganadores de Balón de Oro, entre los que destacan: Cristiano Ronaldo (4), Alfredo Di Stéfano (2), Raymond Kopa (1), Luís Figo (1), Ronaldo Nazário (1), Fabio Cannavaro (1), Luka Modrić (1) y Karim Benzema (1).

