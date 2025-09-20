¡Imparable! La racha goleadora de Kylian Mbappé con Real Madrid (+dato)

Suscríbete a nuestros canales

Desde finales de la temporada 2024-2025 hasta la actualidad, Kylian Mbappé se ha consolidado como principal referente ofensivo del Real Madrid, de forma indiscutible.

De hecho, su actual liderato como pichichi de LaLiga con 5 goles en igual cantidad de partidos, además de su doblete en la jornada 1 de la UEFA Champions League, son solo indicios de su gran presente.

Imparable y eficaz

La eficacia y letalidad del atacante francés son cualidades que definen su estilo de juego desde muy temprana edad, pero esta versión madura le ha permitido ganarse un puesto indiscutible en el conjunto blanco.

Aún así, respetando su estatus de jugador estelar, el entrenador Xabi Alonso ha aclarado ser conservador y cauteloso con la cantidad de partidos que concede al ícono de 26 años.

Incluso, en la conferencia de prensa previa a la victoria 2-0 del Madrid sobre el Espanyol de este sábado, el mandamás español afirmó: ''Hay muchos partidos... seguro que en alguno no será titular. Hay que aceptarlo con naturalidad''.

Impacto innegable

Cabe destacar que, esta percepción de Alonso es parte de un bien mayor, entendiendo el protagonismo e impacto que tiene el polivalente delantero.

Esta importancia viene apoyada de cifras, pues no solo son 7 tantos en 6 partidos de lo que va de campaña para él, sino que en los últimos 15 partidos que ha defendido la camiseta merengue, acumula 18 goles.