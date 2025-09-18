Ultra de Real Oviedo recibe esta sanción por insultar a Vinicius y Mbappé

Suscríbete a nuestros canales

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha presentado una propuesta para sancionar con cuatro mil euros a un aficionado del Real Oviedo identificado por protagonizar gestos racistas durante el partido disputado frente al Real Madrid el pasado 24 de agosto.

Según el acta de la Comisión, los hechos ocurrieron en el minuto 37 del encuentro, cuando el seguidor ubicado en el Fondo Norte del Estadio Carlos Tartiere improvisó imitaciones de mono dirigidas a los futbolistas Kylian Mbappé y Vinicius Jr. Tras analizar grabaciones de vídeo, la Policía Nacional identificó al individuo como miembro de un grupo ultra del club asturiano.

La multa se acompaña de una prohibición de acceso a recintos deportivos por un año, como medida para prevenir actos discriminatorios similares, tal como lo dicta la normativa vigente en España.

Mano dura contra el racismo

El aficionado fue detenido el 6 de septiembre, y desde entonces la investigación está en manos del Juzgado de Instrucción número 1 de Oviedo, que decide si su conducta podría tipificarse como delito de odio o delito contra la integridad moral. La Comisión Antiviolencia considera que los gestos, acompañados de sonidos imitando monos, vulneran derechos fundamentales y los principios de respeto y convivencia deportiva.

El Real Oviedo ha emitido disculpas oficiales tanto a los jugadores afectados como al club Real Madrid. A través de un comunicado, reconoció que los actos son contrarios a los valores del fútbol y expresó su condena. Asimismo, aseguró que colaborará con las autoridades competentes para que haya claridad en el proceso y para que no se repitan gestos similares.

¿Son realmente efectivas las sanciones?

Este episodio pone en evidencia la persistencia del racismo en los estadios españoles y reaviva el debate sobre la eficacia de las sanciones. Mientras tanto, el caso del seguidor del Oviedo será un ejemplo para medir si las leyes y organismos reguladores están en capacidad de erradicar expresiones discriminatorias del fútbol.

Evidentemente, no es la primera vez que ocurren estos actos en un estadio de LaLiga, mucho menos contra el Real Madrid y Vinicius Jr. Si bien en el fútbol español se castiga severamente el racismo, cada vez son más frecuentes los incidentes.