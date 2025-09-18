César Farías se deja ver en Venezuela mientras su nombre suena para la Vinotinto

Suscríbete a nuestros canales

Todo lo relacionado a la Vinotinto por estos días tiene un foco mayor, después de quedar sin opciones de meterse al Mundial 2026 y el fin de ciclo del argentino Fernando 'Bocha' Batista como entrenador del combinado. Una situación que abrió la discusión sobre su remplazo y en la que un criollo tiene buen cartel: César Farías.

El estratega es uno de los favoritos de la afición y de ese sector que pide que el mandamás nacional sea un venezolano, en ese listado también figuran nombres como Richard Páez, Rafael Dudamel y Oswaldo Vizcarrondo.

Sin embargo, en medio de todo ese runrún el propio Farías se mantiene muy activo, pese a no estar en los banquillos actualmente, después de cerrar la etapa como entrenador del Junior de Barranquilla.

Hace algunas horas incluso se dejó ver en un estadio en Venezuela, el recinto Comanche Bottini de Maturín, en el duelo de ida de la Copa Venezuela entre los conjuntos de Monagas SC y Carabobo FC.

¿César Farías es opción para la Vinotinto?

Desde que se oficializó la salida de Batista del cargo en la selección los nombres no han parado de sonar, tanto locales como extranjeros. Algunos periodistas se han atrevido a compartir informaciones, que estarían apegadas a los candidatos hoy presentes en la FVF.

Por ejemplo, Mario Alberto Sánchez apuntó a que Dudamel es un nombre que suena y gusta con mucha fuerza a lo interno del ente federativo, mientras el comunicador Carlos Tarache afirmó que en la propia federación mantuvo contactos con Adenor Leonardo Bacchi, conocido popularmente como 'Tite'.

La opción de Farías como la de Páez parten desde la preferencia de sectores, que reconocen las buenas cosas hechas por estos entrenadores en sus respectivas etapas con la selección.

Por ejemplo, de César Farías se destaca sus 83 partidos al frente de la Vinotinto, que además supo jugar por primera vez una semifinal (2011) de Copa América y ser cuarta en esa edición.