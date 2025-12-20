Boxeo: ¿Quién ganó la pelea entre Jake Paul vs Anthony Joshua?

Suscríbete a nuestros canales

Anthony Joshua reafirmó la estadística previa al combate e hizo valer su condición de campeón mundial, al darle una paliza a Jake Paul en la noche de boxeo que tuvieron en el Kaseya Center de Miami, Florida. El británico obtuvo su victoria #28 de su carrera, luego de mandar a la lona al estadounidense.

El combate terminó siendo decepcionante por la falta de acción y de intercambios reales. Esta sería la victoria 26 de Joshua por la vía del KO, al derribar a Jake Paul en el par de ocasiones y que terminó como un "muñeco de trapo" durante los seis asaltos que duró esta pelea que estaba pautada a ocho campanadas.

Anthony tuvo misericordia

Desde el primer asalto Anthony Joshua salió a destrozar a Paul, quien resistió el combate con abrazos, desplazamientos y algunos golpes que logró conectarle al británico. En el comienzo del quinto round, el estadounidense estaba perdido ante la potencia de los impactos del europeo, el cual en ese momento comenzó a presionar contra las cuerdas al influencer hasta lograr derribarlo en par de ocasiones.

El referee le dio la advertencia a Paul de que iba a parar la pelea si no respondía con golpes, pero en el sexto round, Anthony volvió a pegar firme pero tuvo misericordia de Jake Paul. El estadounidense con la mirada perdida cedió el el final del asalto seis aunque tuvo suerte de evitar el KO completo.