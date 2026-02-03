¡El título de las remontadas! Magallanes se corona campeón de la zafra 2025-2026

Suscríbete a nuestros canales

Los Navegantes del Magallanes sellaron una temporada que quedará guardada en los libros de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) como el "año de las remontadas", tras coronarse campeones este lunes en el sexto de la Gran Final ante Caribes de Anzoátegui en el estadio Alfonso "Chico" Carrasquel, en un título que la afición pudo disfrutar en vivo por las pantallas de Meridiano Televisión

Los dirigidos por Yadier Molina no querían otro "mañana" y destrozaron a los lanzadores de la "Tribu", para quedarse con el sexto desafío con marcador de 14 carreras por 6. De esa forma, lograron imponerse en la serie decisiva 4-2, alcanzando su anillo número 14 en la pelota rentada venezolana.

Resumen del juego:

La producción turca inició en el mismo primer tramo con su primera carrera del juego. En el segundo, Luis Sardiñas trajo la segunda con un bambinazo solitario y lo propio hizo Renato Núñez en el cuarto inning, para emparejar las acciones en ese momento 3-3.

La paridad se mantuvo hasta el siguiente episodio, cuando los bates "Filibusteros" hilvanaron un grandioso rally de siete anotaciones. Una ventaja (10-3) que ampliaron en el sexto con un inmenso vuelacercas de Rougner Odor por todo el jardín central y la daga llegó en la alta del séptimo con tres anotaciones más a la cuenta de los carabobeños, sellada con otra remolcada de Odor con un doble el cual terminó de inclinar la balanza.

Las carreras de los locales fueron anotadas de la siguiente manera: una en el segundo, dos en el tercero,una en el séptimo con jonrón de Hernán Pérez y dos en la baja del octavo capítulo, cuando ya era muy tarde, para buscar reaccionar.

Con la pizarra ya 14-6, Felipe Rivero, se encargó de sacar el noveno por la vía rápida y con un rolling a la inicial, los turcos celebraron un extraordinario nuevo título en la pelota rentada venezolana.

Magallanes domina a Caribes en finales:

Hay que señalar también, que Magallanes amplió su ventaja sobre Caribes en instancias decisivas, motivado a que han sido campeones en tres de cuatro finales en las que se han medido estas dos franquicias, todas en las últimas dos décadas.

En total, estos equipos han disputado 23 choques en series decisivas, saliendo la nave con un triunfo en 13 de ellos y perdiendo 10, para liderar de momento, esta rivalidad moderna.