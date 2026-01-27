WBC: ¿Venezuela puede ganar el Clásico Mundial de Beisbol sin José Altuve?

Suscríbete a nuestros canales

A medida que se acerca una nueva edición del Clásico Mundial de Béisbol, la selección de Venezuela vuelve a posicionarse entre las favoritas. Sin embargo, una incógnita domina la conversación, ya que hace unos días y según el periodista Brian McTaggart, el histórico venezolano José Altuve no participará por su país en la cita mundialista de este 2026.

Las dudas no giran únicamente en torno al rendimiento deportivo. La interrogante es más profunda y toca el corazón del clubhouse venezolano. ¿Puede un equipo competir al máximo nivel cuando falta el jugador que durante años ha sido su referencia dentro y fuera del terreno?

El caso de José Altuve abre un debate legítimo y no es para menos. Para el periodista de extrainning, Fryddmar Álvarez, la carrera del camarero ya transita una etapa natural de descenso, aunque su nivel sigue siendo de élite.

José Altuve – Clásico Mundial

A pesar de todo lo que puede implicar su descenso en su rendimiento, su impacto va más allá de los números. Altuve representa liderazgo, carácter y una presencia que eleva al grupo, algo difícil de reemplazar en un torneo corto e intenso como el WBC.

Desde el punto de vista estratégico, Venezuela tiene opciones, según Álvarez. Una de ellas implicaría reordenar el infield: mover a Maikel García al campocorto, ubicar a Eugenio Suárez en tercera base y darle la segunda almohadilla a Andrés Giménez.

Otra alternativa pasa por consolidar una línea central más defensiva, con Ezequiel Tovar como campocorto y Giménez manteniéndose en la intermedia, respectivamente.

Ambos escenarios ofrecen ventajas claras en guante y alcance defensivo, un factor clave en un torneo de esta categoría. No obstante, también presentan carencias evidentes y que no se pueden negar: menos producción ofensiva, menor experiencia internacional y, sobre todo, una ausencia de liderazgo.

Finalmente, Venezuela tiene profundidad, juventud y estrellas consolidadas. Puede competir sin José Altuve, incluso avanzar lejos. Pero ganar el torneo sin una de sus figuras más emblemáticas sería un desafío mayor que tendrán que pasar si se confirma su ausencia en el Clásico Mundial.