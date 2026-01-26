WBC: Alcides Escobar lanza dardo al hermetismo de la selección para el Clásico

Suscríbete a nuestros canales

El ambiente beisbolero en Venezuela se encuentra en un punto de ebullición. Lo que debería ser un proceso de preparación armonioso para el Clásico Mundial de Beisbol se ha transformado en un escenario de debate público tras las recientes declaraciones de Alcides Escobar. El experimentado campocorto, figura respetada en las Grandes Ligas y en la LVBP, no se guardó nada al cuestionar el manejo de la convocatoria nacional.

Escobar contra el hermetismo de la Selección

A través de sus plataformas digitales, Escobar desató una auténtica tormenta mediática al referirse a la falta de claridad en torno al roster oficial de Venezuela. El “Sabanero Mayor” utilizó sus redes sociales para expresar un descontento que parece resonar en varios sectores del gremio profesional: la incertidumbre sobre quiénes defenderán finalmente la camiseta vinotinto.

El núcleo de la queja de Alcides radica en el hermetismo que ha rodeado a la gerencia del equipo. Mientras otras potencias del Caribe y selecciones como Estados Unidos o Japón ya perfilan sus figuras principales, el proceso venezolano ha estado marcado por el misterio, algo que, según el propio pelotero, genera una tensión innecesaria tanto en los jugadores como en la fanaticada.