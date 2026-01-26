WBC: José Altuve no jugará el Clásico Mundial de Beisbol 2026

Suscríbete a nuestros canales

José Altuve no participará en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 tras una solicitud formal de los Astros de Houston. Aunque el camarero expresó su deseo de representar a Venezuela, la organización prefiere que permanezca en el Spring Training para asegurar su durabilidad en Grandes Ligas.

La decisión de los Astros se fundamenta en el antecedente de 2023, cuando Altuve sufrió una fractura en el pulgar durante el torneo que lo alejó 43 juegos de las Grandes Ligas. Tras someterse a un procedimiento en el pie recientemente, el club busca evitar riesgos innecesarios.

Pese a la ausencia, el 'Astroboy' llega a 2026 en plenitud física y con la meta de alcanzar los 2,500 hits de por vida. El venezolano se enfocará ahora en retomar la titularidad a tiempo completo en la segunda base, buscando guiar nuevamente a Houston hacia la postemporada en 2026.

¿Qué hará la Selección de Venezuela sin José Altuve?

La Vinotinto de beisbol deberá afrontar el Clásico Mundial de Beisbol 2026 sin José Altuve. El manager Omar López deberá ajustar su alineación para el Grupo D de la competición, donde enfrentará a: República Dominicana, Países Bajos, Israel y Nicaragua.

El principal sustituto de Altuve en Venezuela puede ser Gleyber Torres, es el más obvio y experimentado en MLB. Aunque también pueden aparecer como opciones si se confirma su participación: Ezequiel Tovar (Rockies), Brayan Rocchio (Guardianes) o Gabriel Arias (Guardianes).

Otra opción interesante es Maikel García, pero su carrera se ha desarrollado más en la tercera base. A pesar de eso, ha tenido 45 juegos en la segunda base con un gran rendimiento defensivo. Le sobran opciones al manager de La Vinotinto para reemplazar al 'Astro Boy'.

José Altuve se prepara para alcanzar los 2500 hits en Grandes Ligas

Con 2.388 imparables en su cuenta, José Altuve inicia una campaña crucial para cimentar su camino al Salón de la Fama. El venezolano se encuentra a solo 112 hits de la marca de los 2.500; manteniéndose en la ruta para unirse eventualmente al prestigioso club de los 3.000 hits.