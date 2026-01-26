MLB: Este es el plan de los Astros con José Altuve en 2026

Suscríbete a nuestros canales

El futuro de la alineación de los Astros de Houston ha quedado despejado, el manager Joe Espada confirmó que el venezolano José Altuve seguirá siendo el dueño absoluto de la segunda base durante la próxima temporada. A pesar de los rumores sobre posibles cambios defensivos para preservar el físico del veterano, la organización ha decidido mantener al "Astroboy" en su hábitat natural.

Continuidad en la intermedia

Durante las últimas semanas, existía cierta especulación sobre si los Astros moverían a Altuve a otras posiciones para reducir el desgaste físico. Sin embargo, Joe Espada fue tajante al confirmar que el venezolano jugará en la segunda base de manera casi exclusiva. Aunque el estratega mencionó que Altuve podría tener alguna apertura ocasional en el jardín izquierdo, el plan principal es que mantenga su rol como el pilar de la línea central.

Esta estabilidad es clave para un equipo que busca regresar a la Serie Mundial. Altuve, a sus 35 años, sigue siendo el motor emocional y ofensivo de Houston. Mantenerlo en una posición que domina a la perfección permite que la química del cuadro interior permanezca intacta, facilitando la transición de los prospectos y el acoplamiento de los lanzadores.

Un veterano que no baja el ritmo

La noticia llega tras un proceso de recuperación exitoso. José Altuve se sometió a una cirugía menor en el pie durante la temporada muerta, un procedimiento preventivo para asegurar que esté al cien por ciento desde el campamento de entrenamiento. Lejos de mostrar señales de declive, los números del venezolano siguen siendo de élite.

En la pasada campaña, Altuve registró una línea ofensiva de .265/.329/.442, conectando 26 cuadrangulares y robando 10 bases en 155 juegos. En el último lustro, ha promediado 24 jonrones y 13 robos por temporada, cifras impresionantes para un jugador de su veteranía.