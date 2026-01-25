MLB: Este lanzador de San Diego aclara rumores sobre su retiro

Suscríbete a nuestros canales

El futuro de Yu Darvish vuelve a estar en el centro de la conversación en las Grandes Ligas. A pesar de contar con contrato vigente con los Padres de San Diego, el veterano lanzador japonés aún no ha tomado una decisión definitiva sobre su continuidad para la temporada y retirarse, según declaraciones recientes de su agente, Joel Wolfe.

Las palabras del representante han generado expectativa tanto dentro de la organización como entre los fanáticos. Wolfe reconoció que el panorama no es sencillo y que se trata de un proceso que todavía está en desarrollo. Sin embargo, el mismo serpentinero publicó un mensaje en sus redes sociales, en el que descarta la posibilidad de acabar con su trayectoria.

“Es posible que hayas visto un artículo y, aunque me inclino por anular el contrato, todavía hay mucho que hablar con los Padres, por lo que los detalles más finos aún están por decidirse. Tampoco anunciaré mi retiro todavía. Ahora mismo estoy totalmente centrado en la rehabilitación del codo, y si llego al punto de poder volver a lanzar, empezaré desde cero de nuevo para competir. Si una vez que llegue a ese punto siento que no puedo hacerlo, anunciaré mi retiro”, afirmó.

Yu Darvish - MLB

No se trata únicamente de lo contractual, sino también de evaluar su estado físico, ya que se está recuperando de una lesión en su codo y la recuperación es vital para su futuro.

Con 39 años y una carrera marcada por consistencia y adaptabilidad, al derecho aún le restan tres temporadas y 43 millones de dólares en su contrato con San Diego, por lo que da a entender que todavía forma parte crucial en la planificación de su franquicia.

Darvish tiene 13 años de experiencia en la Major League Baseball. En este lapso de tiempo, ha podido vestir el uniforme de los Rangers de Texas, Dodgers de Los Ángeles, Chicago Cubs y los antes mencionados, Padres de San Diego.

Finalmente, la gerencia de los Padres de San Diego espera tener de regreso a Yu Darvish en su roster lo antes posible y que pueda ser una pieza clave en el cuerpo de lanzadores para otra temporada en el mejor béisbol del mundo.