MLB: Así van los gastos de las organizaciones en la agencia libre 2026

La agencia libre sigue su curso para lo que será la temporada 2026, pero ya se puede ir haciendo un análisis en cuanto a las cifras de gastos que han desembolsado cada organización y reabre un gran debate sobre la intención que tiene cada equipo de competir al más alto nivel.

La brecha económica entre franquicias siempre será un tema de discusión y mucho más en estos tiempos, ya que mientras algunos equipos apuestan sin reservas por reforzar sus rosters, otros se mantienen prácticamente al margen del mercado, generando polémica y críticas por parte de sus fieles seguidores.

Los datos publicados por Spotrac reflejan un escenario de contrastes extremos entre diversas franquicias que hacen vida en las Grandes Ligas. En la parte alta de la lista aparecen organizaciones que no dudaron en invertir cientos de millones de dólares, decididas a competir desde el Opening Day.

En el otro extremo, varios clubes apenas realizaron movimientos de bajo perfil, con la intención y con una diferencia que va mucho más allá de sus objetivos en un nuevo año dentro del mejor béisbol del mundo.

Agencia libre 2026 - MLB

Encabezando el gasto se encuentran los Toronto Blue Jays, que lideran la agencia libre con una inversión de 337 millones de dólares. Muy cerca aparecen los Dodgers de Los Ángeles con 314,5 millones, seguidos por los Mets de Nueva York (243,3 M), Chicago Cubs (230,1 M) y Phillies de Philadelphia (227,9 M). Estos registros son un claro indicio de que harán todo lo posible por ganar la Serie Mundial.

Del otro lado y en la zona baja, la tabla resulta altamente preocupante. Los Cerveceros de Milwaukee apenas han desembolsado 1,25 millones de dólares; esto podría generar indignación, tomando en consideración que ganaron la División Central de la Liga Nacional en 2025. Detrás de los Brewers aparecen Athletics (3,8 M), Nacionales de Washington (5,5 M), Reales de Kansas City (6,1 M) y Guardianes de Cleveland (7,9 M).

Finalmente, todavía falta un mes para que inicien los entrenamientos primaverales, pero esta agencia libre de cara al 2026 deja claro que competir no depende únicamente del talento en el terreno, sino también de la billetera y qué tan agresiva sea su organización con su proyecto.