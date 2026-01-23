MLB: Top 10 dominicanos en 2026 sin Juan Soto en el liderato

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2026 de Grandes Ligas se perfila como un año más de dominio de República Dominicana. Solo hace falta ver el primer ranking del año con gran presencia de jugadores dominicanos. Sin embargo, la sorpresa es que Juan Soto no es el líder en el top 10 de quisqueyanos.

MLB presentó su ranking de la temporada 2026 con Juan Soto en el top 10, pero fuera del #1 entre peloteros dominicanos. La sorpresa la dio José Ramírez que se impuso al jugador de Mets y es el número líder entre quisqueyanos, gracias a su proyección ofensiva y defensiva en 2026.

El top 3 lo completa Vladimir Guerrero Jr que también es parte del top 10 de Grandes Ligas. Un trío de dominicanos que serán clave en sus respectivos equipos y se adueñaran de muchos highlights a lo largo de la temporada. 2026 podría ser el año del MVP dominicano.

Top 10 dominicanos en Grandes Ligas para 2026

José Ramírez, Juan Soto y Vladimir Guerrero Jr son parte del top 3 entre dominicanos de Grandes Ligas. Un trío de oro que podría destronar a cualquier equipo de la liga, pero que son escoltados por otros 7 peloteros de un gran nivel que darán de que hablar en la temporada 2026.

Top 10 dominicanos para 2026:

José Ramírez - Guardianes de Cleveland Juan Soto - Mets de Nueva York Vladimir Guerrero Jr - Azulejos de Toronto Fernando Tatis Jr - Padres de San Diego Julio Rodríguez - Marineros de Seattle Ketel Marte - Diamondbacks de Arizona Geraldo Perdomo - Diamondbacks de Arizona Cristopher Sánchez - Phillies de Philadelphia Manny Machado - Padres de San Diego Junior Caminero - Rays de Tampa Bay

La sorpresa del top 10 entre dominicanos para 2026

La gran sorpresa del top 10 entre dominicanos es la incursión de Junior Caminero. Un pelotero joven que logró afianzarse en la élite dominicana gracias a sus batazos del 2025 con Rays de Tampa Bay. Sin embargo, también faltaron jugadores élite que en los últimos años fueron importantes.

Rafael Devers, Jeremy Peña, Elly De La Cruz y Freddy Peralta quedaron fuera del top 10 entre dominicanos para 2026. Obviamente, eso no significa que no serán estelares, se espera un gran año de Devers con San Francisco y de Peralta en su año pre agencia libre con Mets de Nueva York.