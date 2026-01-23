MLB: Un dominicano domina el top 10 de los segunda base en 2026

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2026 de Grandes Ligas comienza con una grata sorpresa para la República Dominicana. Uno de sus compatriotas alcanzó el liderato del top 10 de los segundas bases para la próxima campaña. MLB lanzó el primer ranking del año y los dominicanos están liderando varios posiciones.

Ketel Marte es el número 1 entre peloteros de la segunda base para la temporada 2026. El ranking destaca la evolución de una estrella que pasó de ser confiable a ser excelencia en la segunda base en Grandes Ligas. El dominicano es líder a nivel defensivo y ofensivo en la posición.

Marte incluso está superando a José Altuve y Gleyber Torres que tuvieron un año estelar en 2025. Con este reconocimiento, Ketel asume la responsabilidad de ser el referente a seguir durante todo el calendario oficial; además, de ser referencia en República Dominicana para el futuro.

Los mejores segundas bases para la temporada 2026

Ketel Marte es el número uno de este ranking de Grandes Ligas para la temporada 2026. Es el único dominicano, pero está escoltado por peloteros de mucho nivel en la liga: José Altuve, Gleyber Torres y Jazz Chisholm Jr son algunos de los jugadores élite del top 10 para 2026.

Top 10 mejores segundas bases en 2026:

Ketel Marte - D-backs Jazz Chisholm Jr - Yankees Brice Turang - Cerveceros Brendan Donovan - Cardenales Nico Hoerner - Cachorros José Altuve - Astros Gleyber Torres - Tigres Ozzie Albies - Bravos Brandon Lowe - Piratas Jackson Holliday - Orioles

¿Qué podemos esperar de Ketel Marte con Diamondbacks de Arizona en 2026?

Ketel Marte tendrá una temporada 2026 bastante regular en positivo. Su 2025 estuvo marcado por problemas extradeportivos que lo alejaron del terreno de juego, con eso superado tendrá un año estelar: líder ofensivo del equipo, caballo en el clubhouse y gestor del talento joven.

Proyección de Ketel Marte para 2026:

- 467 turnos, 79 anotadas, 129 hits, 23 dobles, 2 triples, 26 jonrones, 73 impulsadas, 6 bases robadas, 58 boletos, 93 ponches, .276 promedio, .360 OBP, .501 SLG, .861 OPS