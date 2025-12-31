José Altuve ante un 2026 histórico: las marcas que acecha "Astroboy"

Suscríbete a nuestros canales

El camarero estrella de los Astros de Houston, José Altuve, entrará en la temporada 2026 con la mira puesta en hitos que consolidarán aún más su legado en las Grandes Ligas. Tras una carrera caracterizada por la consistencia, el "Astroboy" tendrá la oportunidad de alcanzar cifras redondas en diversos departamentos ofensivos, tanto en la temporada regular como en la postemporada, si la novena sideral logra regresar a la "Tierra Prometida".

El balance de una sólida campaña 2025

Altuve viene de completar una zafra 2025 en la que demostró que su capacidad con el madero sigue vigente a pesar del paso de los años. Terminó el año con una línea ofensiva de .265/.329/.442 tras disputar 155 compromisos. En 588 turnos al bate, el maracayero conectó 156 imparables, incluyendo 26 cuadrangulares, remolcó 77 carreras y negoció 55 boletos, manteniendo su rol como el motor ofensivo del equipo texano.

El club de las cifras redondas

Con el inicio de la nueva temporada, el segunda base se encuentra a las puertas de registros que muy pocos peloteros alcanzan en sus carreras. Con un promedio de bateo de por vida de .303, Altuve iniciará el 2026 con los siguientes objetivos inmediatos:

2,400 imparables: Se encuentra a solo 22 de alcanzar esta cifra.

900 carreras impulsadas: Está a apenas 11 remolcadas de la meta.

300 cuadrangulares: Aunque le faltan 45 para llegar a la marca, una buena producción en 2026 lo dejaría a las puertas de este selecto grupo de camareros con poder.

Además, con cuatro años restantes en su contrato, el robo de bases sigue siendo una faceta a seguir, con la posibilidad real de acercarse o alcanzar las 400 estafadas antes de finalizar su vínculo con Houston.

Escalando posiciones entre leyendas venezolanas

En el contexto de los peloteros criollos, Altuve sigue trepando en los libros de historia. Actualmente, ocupa la quinta posición histórica en imparables entre venezolanos, persiguiendo de cerca a Bobby Abreu, a quien también acecha en el departamento de cuadrangulares.

En cuanto a las carreras impulsadas, el infielder se encuentra por detrás de Eugenio Suárez (quien sigue activo) y tiene como próximo objetivo la marca del histórico David Concepción. Por si fuera poco, en el apartado de velocidad, Altuve busca escalar al cuarto puesto histórico de robos entre venezolanos, lugar que hoy ocupa Elvis Andrus con 347 bases robadas.

Un lugar entre los mejores camareros de la historia

La magnitud de la carrera de Altuve se mide mejor cuando se compara con los mejores de su posición en la historia de MLB. Actualmente, ocupa el puesto 13 en hits de por vida entre los segunda base, y su próximo paso será superar al miembro del Salón de la Fama, Red Schoendienst.

En cuanto a jonrones, se ubica en la novena posición histórica para su posición. Durante este 2026, tiene una oportunidad de oro para ascender hasta el sexto lugar, actualmente en manos del legendario Joe Morgan, quien disparó 268 vuelacercas. De mantener su ritmo habitual, Altuve podría superar a Morgan y seguir cimentando un currículum que, tarde o temprano, lo llevará a las puertas de Cooperstown.