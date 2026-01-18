MLB: Ketel Marte y el peso de la palabra de la gerencia de Arizona

Suscríbete a nuestros canales

Ketel Marte comenzó la temporada baja 2026 con muchas opciones de ser traspasado. Sin embargo, ningún equipo ofreció lo que esperaba Diamondbacks de Arizona y el dominicano no se moverá. La gerencia dio su palabra y garantiza que el futuro del pelotero estará ligado al equipo.

Mike Hazen gerente general de D-backs resaltó que cerró las conversaciones por un cambio con respecto a Marte. "La palabra de un gerente general tiene que valer algo. Si le dice algo a otro gerente y luego se retracta, ¿cómo afectará eso a las negociaciones futuras?".

Hazen resaltó que para evitar complicaciones, fijó una fecha límite y tras eso no se llegó a ningún acuerdo. "La palabra de un gerente debe tener valor para mantener credibilidad en negociaciones con otros". De esta manera se cierra el mercado para Ketel que permanecerá en la ciudad.

Diamondbacks de Arizona suma a Nolan Arenado para jugar la postemporada 2026

Diamondbacks de Arizona aún no ha cerrado el roster de cara a la temporada 2026 de Grandes Ligas. Sin embargo, sí adquirió a Nolan Arenado para la tercera base: una defensa y ataque élite. Eso sí, ha bajado sus prestaciones ofensivas, pero en un lineup competitivo puede volver a brillar.

Arenado ya habló como D-backs: "Siento que realmente puedo ayudar a este equipo a ganar juegos y aportar, y obviamente estar rodeado de jugadores jóvenes y hambrientos me ayuda a mantenerme joven. Entonces, fue algo evidente para mí y estaba muy emocionado".

Con esta incorporación se agrega un jugador del cuadro interior importante, pero aún necesitan lanzadores controlados y que puedan comer innings en 2026. En esa línea, buscarán cambios importantes o alguna firma estelar entre los lanzadores de la agencia libre 2026.

¿Cuáles son los lanzadores que interesan a D-backs en 2026?

Diamondbacks buscan lanzadores que puedan controlar por un largo tiempo. Opciones como Freddy Peralta, MacKenzie Gore, Brady Singer, Mitch Keller o Jared Jones son algunas de las más atractivas. Estas serían mediante cambios, ya que no aspiran a buscar en la agencia libre.