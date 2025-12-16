Ketel Marte: el candidato ideal para terminar con la "maldición" de la segunda base en Boston

Suscríbete a nuestros canales

La frustración por no haber podido asegurar al inicialista Pete Alonso (quien ahora reforzará a los rivales Orioles de Baltimore con un contrato de $155 millones por cinco años) ha dejado a los fanáticos de los Medias Rojas de Boston en un estado de desazón. Sin embargo, en el horizonte aparece un nombre que podría ser mucho más que un simple premio de consolación: Ketel Marte

El dominicano de los Diamondbacks de Arizona, tres veces All-Star y jugador más valioso de la serie de campeonato de la Liga Nacional 2023, está disponible en el mercado de cambios, y según los analistas, su llegada a Fenway Park sería una pieza magistral para la reconstrucción del equipo.

Fin a un carrusel de jugadores

El principal argumento a favor de Marte es su capacidad para brindar la estabilidad que los Patirrojos han buscado desesperadamente en la segunda base desde la lesión de Dustin Pedroia en 2017. Aquel fatídico encuentro en Baltimore marcó el inicio de un "carrusel" de 15 figuras distintas que han intentado sin éxito consolidarse en la posición.

Marte, un bateador ambidiestro de 32 años, no solo detendría esta "puerta giratoria" de jugadores, sino que aportaría una producción ofensiva de élite que encajaría perfectamente en la parte media del lineup de Boston.

Un jugador de impacto con contrato manejable

La gerencia de Boston, liderada por Craig Breslow, parece haber encontrado en Marte una solución más asequible y versátil que el propio Alonso. Mientras que los Medias Rojas dudaron en comprometerse a largo plazo con el "Oso Polar", el contrato de Marte ofrece un valor excepcional:

Salarios base: $15 millones en 2026, $20 millones en 2027, y $22 millones desde 2028 hasta 2030. Un paquete financiero considerado "razonable" para un jugador de su calibre.

En el campo, sus números hablan por sí solos. Incluso afectado por una lesión en la corva la temporada pasada (2025), Marte registró un impresionante bWAR de 4.4, con una línea ofensiva de .283/.376/.517, sumando 28 dobles y 28 cuadrangulares. Previamente, en 2024, su bWAR alcanzó un estelar 6.8 con 36 vuelacercas.

Defensivamente, aunque su rendimiento se vio afectado en 2025 (1 OAA), se espera que recupere su nivel exhibido en 2024 (8 Outs por Encima del Promedio, OAA) al estar completamente sano.

La profundidad de Boston, la llave del traspaso

Para concretar el movimiento, Breslow tendrá que sentirse "incómodo" y desprenderse de algunas de las joyas de la corona. Los Medias Rojas están en una posición única de apalancamiento, pues cuentan con una profunda reserva de prospectos, especialmente en el pitcheo y los jardines.

El roster de Boston ha acumulado brazos de alto nivel en las últimas temporadas bajas y drafts, incluyendo a Payton Tolle y Connelly Early, además de los ya establecidos Sonny Gray, Johan Oviedo y Brayan Bello. Esta profundidad de lanzadores podría ser el cebo perfecto para los Diamondbacks.

Además, con un excedente de talento en el outfield (Roman Anthony, Jarren Durán, y los ganadores del Guante de Oro Ceddanne Rafalea y Wilyer Abreu), Breslow podría negociar la salida de uno de sus patrulleros para redondear el paquete de cambio.

En Arizona, el gerente general Mike Hazen, aunque no presionado a cambiar a Marte, ve esta temporada muerta como el momento ideal, ya que el infielder obtendrá el derecho a vetar cualquier traspaso a partir de la temporada 2026.

Ketel Marte representa una oportunidad de oro para los Medias Rojas. Más que un bate poderoso en el cuarto turno, le daría al club la estabilidad y el liderazgo que tanto necesita en la segunda base, convirtiéndose en el pilar del infield de Boston para los próximos años.