MLB: Ketel Marte y Geraldo Perdomo hacen historia con el Bate de Plata

Suscríbete a nuestros canales

Ketel Marte y Geraldo Perdomo hicieron historia durante este final de temporada 2025 de Grandes Ligas. Ambos dominicanos se alzaron con sus respectivos premios Bate de Plata como segunda base y campocorto; algo que los une a un exclusivo grupo de compañeros ganadores del prestigioso premio ofensivo.

Marte y Perdomo son a penas los terceros compañeros 2B y SS que logran ganar el Bate de Plata en Liga Nacional en la misma temporada; sin embargo, son la 8va pareja en lograrlo en la historia de la MLB. Ambos peloteros dominicanos mostraron un nivel superlativo en 2025.

Diamondbacks de Arizona no logró entrar en la postemporada 2025, pero tanto Marte como Perdomo fueron piezas vitales para mantenerse en la pelea. En ese contexto, ambos se convertirán en los pilares de una franquicia que se va a reconstruir para ser competitivos en los próximos años.

Ketel Marte y Geraldo Perdomo se unen a un exclusivo grupo de compañeros ganadores del Bate de Plata

Ketel Marte y Geraldo Perdomo no son solo compatriota dominicanos jugando en Diamondbacks de Arizona. También son uno de los tándem más importantes en Grandes Ligas: 2B y SS deben tener una sincronización importante defensivamente; si a eso le sumamos contacto ofensivo pueden ser un equipo mortal.

Compañeros 2B y SS que ganaron el Bate de Plata en la misma temporada:

1981 (Liga Americana): Bobby Grich (2B) & Rick Burleson (SS) - Angels de California 1987 (Liga Americana): Lou Whitaker (2B) & (SS) Alan Trammell - Tigres de Detroit 2001 (Liga Nacional): Jeff Kent (2B) & (SS) Rich Aurilia - Gigantes de San Francisco 2006 (Liga Americana): Robinson Canó (2B) & (SS) Derek Jeter - Yankees de Nueva York 2007 (Liga Nacional): Chase Utley (2B) & (SS) Jimmy Rollins - Phillies de Philadelphia 2012 (Liga Americana): Robinson Canó (2B) (SS) & Derek Jeter - Yankees de Nueva York 2023 (Liga Americana): Marcus Semien (2B) (SS) & Corey Seager - Rangers de Texas 2025 (Liga Nacional): Ketel Marte (2B) & (SS) Geraldo Perdomo - Diamondbacks de Arizona

Números de Ketel Marte y Geraldo Perdomo para ganar el Bate de Plata

- Ketel Marte: 126 juegos, 480 turnos, 87 anotadas, 136 hits, 28 dobles, 28 jonrones, 72 impulsadas, 64 boletos, 83 ponches, 4 bases robadas, .283 promedio, .376 OBP, .517 SLG, .893 OPS

- Geraldo Perdomo: 161 juegos, 597 turnos, 98 anotadas, 173 hits, 33 dobles, 5 triples, 20 jonrones, 100 impulsadas, 94 boletos, 83 ponches, 27 bases robadas, .290 promedio, .389 OBP, .462 SLG, .851 OPS