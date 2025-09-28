Geraldo Perdomo alcanza la veintena de jonrones por primera vez en su carrera

Suscríbete a nuestros canales

El infielder dominicano de los Dbacks de Arizona, Geraldo Perdomo, disparó este sábado su vigésimo (20) cuadrangular de la campaña 2025, en el enfrentamiento ante los Padres de San Diego. Compromiso que se llevó a cabo en el Petco Park, casa del conjunto californiano.

Este es el primer jonrón de Perdomo en los últimos siete compromisos, no bateaba un vuelacerca desde el pasado 12 de septiembre.

El batazo de Geraldo Perdomo

En la parte alta del quinto capítulo, el campocorto de los Cascabeles se presentó en el plato para consumir su turno ante los lanzamientos del zurdo Yuki Matsui. Para ese momento, el compromiso se encontraba cinco (5) carreras por una (1) a favor de los locales.

Sin outs en la pizarra y en cuenta de una bola un strikes, Matsui tiró un splitter de unas 83 millas por hora bajito en la zona de strike, lanzamiento que Perdomo no dejaría pasar y haría swing para mandar la pelota a lo más profundo del jardín izquierdo.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Geraldo Perdomo tuvo una velocidad de salida de 102.9 millas por hora y recorrió 406 pies de distancia.

Los números

Geraldo Perdomo se encuentra en su quinta temporada en Las Mayores, todas con el conjunto de Phoenix. El campocorto tiene un promedio vitalicio de .254, con 456 inatrapables, 34 jonrones y 224 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .291/.390/.465 (Avg/Obp/Slg); en 592 apariciones al bate, el torpedero ha conectado 172 sencillos, 20 cuadrangular, anotado 98 e impulsado 99. Ha recibido 94 pasaporte y se ha ponchado en 82 oportunidades.