José Altuve tendrá que esperar al 2026 para igualar esta marca en postemporada (+Dato)

La temporada regular de las Grandes Ligas prácticamente llegó a su conclusión, solo a falta de la jornada de este domingo. Uno de los equipos que al final no pudo meterse a la postemporada fueron los Astros de Houston, por lo que no podremos ver a José Altuve en la fiesta de octubre en el Big Show.

A lo largo de esta campaña, Astro Boy se encargó de llevar todo el peso ofensivo de su equipo, al punto de liderar los apartados de hits, carreras anotadas y jonrones en Houston. Tales estadísticas demostraron una vez más que su producción no pierde vigencia con el pasar de los años.

Altuve ya apunta al 2026

Ahora que los Astros quedaron fuera de carrera por un puesto en los playoffs, José Altuve comenzará a planificarse de lleno para el 2026. Allí tendrá un par de retos por cumplir: uno en el Clásico Mundial de Beisbol con Venezuela, y otro en la próxima postemporada con el elenco de Houston.

De hecho, en este 2025 cortó una racha de ocho temporadas seguidas con presencia en los playoffs. Recordemos que durante ese periodo de tiempo ganaron dos Series Mundiales (2017 y 2022), y quedaron subcampeones en otras dos ediciones (2019 y 2021).

Pero eso no es todo. Su ausencia este año no le permitirá sumar otra proeza a su carrera, por lo que deberá esperar hasta 2026. Y es que en caso de que hubiese avanzado, solo necesitaba par de cuadrangulares para igualar a Manny Ramírez en el primer lugar entre los máximos jonroneros de por vida en postemporada. Mientras el quisqueyano suma 29, Astro Boy cuenta con 27.

Números de José Altuve de por vida en postemporada