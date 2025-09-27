Ildemaro Vargas culmina 2025 en modo "regadera" con el madero

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes 26 de septiembre los Cascabeles de Arizona cayeron derrotados ante los Padres de San Diego, por pizarra de 7-4, en un juego que marcó definitivamente la eliminación de los Cascabeles de la pelea por un cupo en la postemporada. Sin embargo, en lo individual, hay un jugador que puede estar bastante tranquilo con su contribución al equipo: Ildemaro Vargas.

El venezolano ha tenido una temporada atípica, en la que no ha sido fijo en el equipo grande de Arizona hasta este mes de septiembre, en donde no solo ha formado parte constantemente del lineup del equipo, sino que además ha sido una de las razones por las que los D-Backs estuvieron vivos hasta el último fin de semana a pesar de vender a piezas importantes.

De hecho, si revisamos los últimos juegos, nos podremos dar cuenta de que, en efecto, Ildemaro Vargas está encendido, y aunque su contribución no haya sido suficiente para ir a postemporada, sí que puede ser importante para mejorar su estatus en Las Mayores.

La increíble recta final de Ildemaro Vargas

En general, se puede decir que el mes de septiembre de Ildemaro Vargas ha sido realmente una bocanada de aire fresco para "Caripito". Cuando empezó el mes, el criollo bateaba para tan solo .232, luego de irse de 4-0 en el primer juego de septiembre.

Sin embargo, a día de hoy, luego del compromiso de este viernes, el infielder de los Cascabeles de Arizona batea para .271/.295/.393/.687, producto de su tremendo desempeño ofensivo en el momento en el que su equipo más lo ha necesitado.

Ildemaro Vargas ha conectado por lo menos un imparable en nueve de los últimos 10 compromisos que ha disputado, y además, su equipo ganó seis de esos 10 desafíos. En total, "Caripito" registra promedios de .291/.322/.345/.667 durante todo septiembre, por lo que se puede decir que va a terminar encendido su novena temporada de experiencia en las Grandes Ligas.