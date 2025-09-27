MLB: Aroldis Chapman llega a este número redondo en su carrera

Suscríbete a nuestros canales

Aroldis Chapman es uno de los cerradores más influyentes de los últimos 10 años en Grandes Ligas. El 'Misil Cubano' ha desarrollado una campaña 2025 con Medias Rojas de Boston espectacular. De hecho, este año lo está cerrando con una marca redonda en su carrera.

Chapman alcanzó las 60 victorias en su carrera en Las Mayores. Un logro bastante importante para un pelotero que se encarga de cerrar los juegos. Sin embargo, a lo largo de esta campaña y en anteriores, ha logrado ganar muchos encuentros, acercándose a un top importante para cubanos.

De hecho, Aroldis está en el puesto #11 de lanzadores cubanos con más victorias en la historia de MLB. Está a solo 4 triunfos de superar a Mike Fornieles (#10) que también defendió los colores de Red Sox. Chapman la próxima temporada puede entrar a un top 10 histórico para los cubanos.

Aroldis Chapman igualó esta marca en salvados de por vida en MLB

Aroldis Chapman también igualó a Jeff Reardon con 367 salvamentos, ubicándose en el puesto 12 del ranking histórico. Su efectividad de 1.17 en 2025 y nueve salidas consecutivas sin permitir hits refuerzan su candidatura como uno de los taponeros más dominantes de la era moderna.

top 10 cerradores con más juegos salvados en Grandes Ligas

Mariano River: 652 salvados Trevor Hoffman: 601 salvados Lee Smith: 478 salvados Kenley Jansen: 476 salvados Craig Kimbrel: 440 salvados Francisco Rodríguez: 437 salvados John Franco: 424 salvados Billy Wagner: 422 salvados Dennis Eckersley: 390 salvados Joe Nathan: 377 salvados

Números de Aroldis Chapman con Medias Rojas de Boston en 2025

Aroldis Chapman ha tenido una carrera brillante durante este 2025. Ha registrado números impresionantes, pero además, ha tenido rachas positivas a lo largo del año. Es una de las campañas más productivas del cubano en su carrera en Las Mayores.

Números de Chapman en 2025:

- 67 juegos, 5-3, 1.17 efectividad, 32-34 salvados, 61.1 entradas, 28 hits, 8 carreras limpias, 3 jonrones, 15 boletos, 85 ponches, 0.70 WHIP