Aroldis Chapman pide Salón de la Fama con un dato demoledor (+Numeritos)

Los Medias Rojas de Boston vencieron a los Yankees de Nueva York este domingo 14 de septiembre, en lo que fue un triunfo de suma importancia para los patirrojos, que de esta manera se mantienen un poco más sólidos en los puestos de comodín en la Liga Americana.

Además, esta victoria del equipo dirigido por Alex Cora llevó el sello de uno de los jugadores más importantes que ha tenido el equipo a lo largo de 2025: Aroldis Chapman. El "Misil Cubano" vive, posiblemente, la mejor campaña de toda su carrera en el mejor beisbol del mundo, una en la que ha sido decisivo de manera constante para Boston en los innings finales.

En el duelo ante los Yankees, Aroldis Chapman volvió a hacer acto de presencia en el noveno episodio del compromiso, con la misión de cerrar la victoria de los suyos. El serpentinero no solo cumplió con su cometido, sino que además alcanzó los 30 salvados en la temporada, cifra que lo pone en la órbita del Salón de la Fama.

Aroldis Chapman agiganta su leyenda

Con una nueva temporada de al menos tres decenas de juegos salvados, Aroldis Chapman no solamente se alza como uno de los mejores relevistas de la temporada 2025, sino que inscribe su nombre en un listado de tan solo seis cerradores que tienen por lo menos nueve campañas con 30 o más rescates.

Los otros serpentineros que pertenecen a este grupo son Mariano Rivera, Trevor Hoffman, Lee Smith, Joe Nathan y Billy Wagner. De estos cinco lanzadores, solo Joe Nathan no está presente en el Salón de la Fama, lo que sin duda alguna es un gran augurio para el pitcher cubano.