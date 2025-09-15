Fan dominicano establece récord Guinness visitando los 30 estadios de MLB

Suscríbete a nuestros canales

Un apasionado fanático del béisbol, oriundo de la República Dominicana, logró fijar un nuevo récord Guinness en su afán por no perderse lo mejor de las Grandes Ligas.

Tal es el caso de Jepssy Beltré, quien junto a su familia emprendió una histórica travesía recorriendo cada uno de los estadios de Major League Baseball (MLB).

¿El mejor fanático del mundo?

Incluso antes de lograr esta hazaña, en su país natal lo apodaron como ''el fanático del patria''. Y el pasado sábado 13 de septiembre, ciertamente dejó en alto el nombre de su nación en las tribunas.

Ese día, Beltré visitó el último recinto de su ruta, el Fenway Park de Massachussetts, en un contexto inmejorable: Yankees de Nueva York vs Medias Rojas de Boston (.

Este recorrido inició el 20 de agosto para el también reconocido odontólogo, junto a su esposa e hijos. La meta era presenciar al menos un juego en los 30 estadios de Las Mayores y hacerlo en menos de 29 días.

La mejor marca previa la registraron dos fanáticos estadounidenses, que completaron esta aventura en el año 2005, pero necesitaron 29 días para hacerlo.

Sin embargo, luego de 20 vuelos y más de 7.000 kilómetros recorridos en trenes y autobuses, el doctor pudo lograr su cometido en 25 días (menos de los que había previsto).

Cabe destacar que el reconocimiento de Guinness como organización llegó tras confirmar que se habían cumplido todas las condiciones establecidas por ellos: documentación audiovisual, testigos registrados en cada sede y observar cada juego de principio a fin.