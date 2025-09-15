Estos son los lanzadores venezolanos para la jornada de este 15 de septiembre

Suscríbete a nuestros canales

Un venezolano será uno de los protagonistas de subirse en el montículo en la jornada de este lunes por la noche de las Grandes Ligas. Los Phillies de Philadelphia buscarán consolidarse en lo más alto de la División Este de la Liga Nacional con Ranger Suárez como figura.

El zurdo tendrá un verdadero compromiso en la cartelera de 15 de septiembre cuando se enfrente a Los Angeles Dodgers, actuales campeones de Las Mayores, en el primero de una serie de tres partidos desde el Dodger Stadium. El lanzador criollo intentará mantener su dominio e inspiración en el morrito frente a la toletería de Shohei Ohtani, Moookie Betts y compañía.

El momento de Ranger Suárez es impresionante en la segunda mitad de la ronda regular de MLB. De conseguir una victoria más estará implantando nuevo tope en su carrera de más juegos ganados en una sola temporada de las Grandes Ligas y lo vientos soplan a favor, tomando en cuenta que tiene marca de cuatro triunfos y dos reveses y una efectividad de 2.98 en sus últimas siete salidas con los Filis.

Ranger Suárez vs Los Angeles Dodgers

El historial favorece al serpentinero venezolano contra la franquicia angelina con registro de tres victorias y par de reveses, 25 ponches y una efectividad de 3.42 en siete apariciones en el morrito. El nativo de Pie de Cuesta buscará su decimotercer triunfo de la vigente temporada y la número 54 en su trayectoria en Las Mayores.

Suárez se encuentra en otra campaña para el recuerdo con los Filis de Filadelfia con marca de 12 juegos ganados y seis caídas, 140 abanicados, WHIP de 1.15 y una ERA de 2.77 en 143.0 entradas lanzadas en 2025. En su última presentación, el criollo implantó tope personal de ponches con 12 chocolates en seis capítulos contra los Mets de Nueva York.