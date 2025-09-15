Así marcha la tabla de posiciones en la MLB tras la jornada del 14 de septiembre (+Comodín)

Suscríbete a nuestros canales

Finalizó una nueva jornada de buen béisbol en las Grandes Ligas, recordándonos que el final de la temporada regular está cada vez más cerca. La competencia se intensifica y cada juego comienza a tener un peso decisivo en las aspiraciones de los equipos.

El pasado domingo 14 de septiembre la emoción estuvo presente en ambas ligas, donde las tablas de posiciones, tanto en la Americana como en la Nacional, mostraron cambios interesantes que mantienen viva la expectativa rumbo a la recta final del calendario.

Además, durante este último fin de semana conocimos los dos primeros clasificados a los Playoffs 2025 de MLB, se trata de Phillies de Philadelphia y Cerveceros de Milwaukee, ambos del "Viejo Circuito":

Posiciones Liga Americana

Comodín

Posiciones Liga Nacional

Comodín

Para este lunes 15 de septiembre, tendremos en las Grandes Ligas una jornada de nueve encuentros.